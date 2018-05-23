Прямой эфир

Гостиничная ассоциация назвала причину претензий к Booking.com в России

0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в интервью порталу iz.ru заявил, что претензии к Booking.com в России начались с апреля прошлого года, когда гостиницам пришлось оплачивать НДС с каждой комиссии сервиса. 

Взлетели до небес
Как отразится рост курса валют на туризме

Ранее 23 мая стало известно, что Ростуризм по поручению Министерства культуры РФ до 4 июня рассмотрит предложение ограничить деятельность туристического сервиса Booking.com в России. Сообщалось, что с инициативой ограничить деятельность сервиса на территории России в качестве ответа на антироссийские санкции ранее выступил один из российских туроператоров, который направил открытое письмо в Минкультуры в апреле. Между тем директор департамента туризма и региональной политики Минкультуры Ольга Ярилова заявила, что ведомство категорически против блокировки сервиса.

«Гостиницы против. Для гостиниц этот запрет будет просто бедой. Запрет не уместен совершенно. Если запретить Booking.com, то это нанесет вред гостиничному бизнесу, соответственно и туризму. Объясню, откуда ноги растут — в апреле 2017 поступило письмо-разъяснение от Минфина, что на основании налогового кодекса надо брать НДС за услуги, в частности и Booking.com. Дополнительно к комиссии Booking.com гостиница платит еще и НДС, чего раньше не было. И тогда все возмутились. Это и стало причиной», — пояснил Ламшин. 

Рекордный номер
Количество гостиниц в России достигло небывалой величины

По его мнению, есть два пути разрешения ситуации. Первый — убрать НДС с комиссии Booking.com. Второй — договариваться на уровне правительства с представителями сервиса в Нидерландах, считает эксперт. 

«На уровне правительства, на уровне профильных ассоциаций, нужно договариваться с Booking.com, только не здесь в представительстве, они тут ничего не решают абсолютно, а в штаб-квартире в Нидерландах. Договориться с ними можно, как это сделали несколько международных гостиничных сетей такие как Hilton, Marriott International, Intercontinental и еще кто-то. Через суд в Лондоне они договорились снизить вот эту комиссию», — сказал Лапшин. 

По словам президента Российской гостиничной ассоциации, система онлайн бронирования никуда не денется. Помимо Booking.com в России есть другие сервисы, но они берут еще более высокую комиссию с гостиниц. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о возможном запрете Booking.com в России
Минкультуры опровергло информацию о возможной блокировке Booking.com

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017