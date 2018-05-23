Гостиничная ассоциация назвала причину претензий к Booking.com в России

Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в интервью порталу iz.ru заявил, что претензии к Booking.com в России начались с апреля прошлого года, когда гостиницам пришлось оплачивать НДС с каждой комиссии сервиса.

Ранее 23 мая стало известно, что Ростуризм по поручению Министерства культуры РФ до 4 июня рассмотрит предложение ограничить деятельность туристического сервиса Booking.com в России. Сообщалось, что с инициативой ограничить деятельность сервиса на территории России в качестве ответа на антироссийские санкции ранее выступил один из российских туроператоров, который направил открытое письмо в Минкультуры в апреле. Между тем директор департамента туризма и региональной политики Минкультуры Ольга Ярилова заявила, что ведомство категорически против блокировки сервиса.

«Гостиницы против. Для гостиниц этот запрет будет просто бедой. Запрет не уместен совершенно. Если запретить Booking.com, то это нанесет вред гостиничному бизнесу, соответственно и туризму. Объясню, откуда ноги растут — в апреле 2017 поступило письмо-разъяснение от Минфина, что на основании налогового кодекса надо брать НДС за услуги, в частности и Booking.com. Дополнительно к комиссии Booking.com гостиница платит еще и НДС, чего раньше не было. И тогда все возмутились. Это и стало причиной», — пояснил Ламшин.

По его мнению, есть два пути разрешения ситуации. Первый — убрать НДС с комиссии Booking.com. Второй — договариваться на уровне правительства с представителями сервиса в Нидерландах, считает эксперт.

«На уровне правительства, на уровне профильных ассоциаций, нужно договариваться с Booking.com, только не здесь в представительстве, они тут ничего не решают абсолютно, а в штаб-квартире в Нидерландах. Договориться с ними можно, как это сделали несколько международных гостиничных сетей такие как Hilton, Marriott International, Intercontinental и еще кто-то. Через суд в Лондоне они договорились снизить вот эту комиссию», — сказал Лапшин.

По словам президента Российской гостиничной ассоциации, система онлайн бронирования никуда не денется. Помимо Booking.com в России есть другие сервисы, но они берут еще более высокую комиссию с гостиниц.