Эксперт оценил возможные ограничения работы Booking.com в России

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров Владимир Канторович прокомментировал сообщения СМИ о возможном запрете в России деятельности сервиса интернет-бронирования отелей Booking.com.

«Туризму, как и любому бизнесу, лучше развиваться в условиях конкуренции, чем когда ее нет. С другой стороны, онлайн-сервисы действительно имеют конкурентные преимущества по сравнению с туроператорами», — приводит слова Канторовича АТОР.

Эксперт пояснил, что на турфирмы накладывается очень много требований псевдофискального характера: страховка, создание гарантийных фондов, отчисление денег в саморегулируемые организации на случай, если что-то случится с туристами.

По словам вице-президента АТОР, это влечет за собой дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров, от чего избавлены все подобные Booking онлайн-сервисы. Он добавил, что АТОР уже 7–8 лет назад обращалась в ФАС по поводу такого неравенства, но там никак не отреагировали.

О том, что Минкультуры поручило Ростуризму рассмотреть предложение о запрете в РФ деятельности Booking, написала 23 мая газета РБК. По данным издания, поводом для поручения послужило письмо главы туроператора «Свой ТС» Сергея Войтовича, в котором он обратил внимание на то, что через сервис проходит более 70% бронирований российских отелей.