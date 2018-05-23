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Эксперт оценил возможные ограничения работы Booking.com в России

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Фото: TASS/Zuma/Jaap Arriens
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Первый вице-президент Ассоциации туроператоров Владимир Канторович прокомментировал сообщения СМИ о возможном запрете в России деятельности сервиса интернет-бронирования отелей Booking.com. 

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«Туризму, как и любому бизнесу, лучше развиваться в условиях конкуренции, чем когда ее нет. С другой стороны, онлайн-сервисы действительно имеют конкурентные преимущества по сравнению с туроператорами», — приводит слова Канторовича АТОР.

Эксперт пояснил, что на турфирмы накладывается очень много требований псевдофискального характера: страховка, создание гарантийных фондов, отчисление денег в саморегулируемые организации на случай, если что-то случится с туристами. 

По словам вице-президента АТОР, это влечет за собой дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров, от чего избавлены все подобные Booking онлайн-сервисы. Он добавил, что АТОР уже 7–8 лет назад обращалась в ФАС по поводу такого неравенства, но там никак не отреагировали. 

О том, что Минкультуры поручило Ростуризму рассмотреть предложение о запрете в РФ деятельности Booking, написала 23 мая газета РБК. По данным издания, поводом для поручения послужило письмо главы туроператора «Свой ТС» Сергея Войтовича, в котором он обратил внимание на то, что через сервис проходит более 70% бронирований российских отелей. 

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