Профстандарт запретит риелторам обманывать и клеветать

У риелторов появится профессиональная этика, трехступенчатая карьерная лестница и шанс получить профильное образование. Это подразумевает проект профстандарта «Специалист в сфере недвижимости». В нем сказано, что такие специалисты не должны вводить в заблуждение клиента, использовать его состояние здоровья и порочить коллег по цеху. Минтруд планирует утвердить профстандарт в III квартале нынешнего года. По мнению экспертов, это поможет рынку недвижимости сделать шаг от стихийного к цивилизованному развитию.

В зависимости от компетенций риелторы будут называться агентами, экспертами или брокерами, предполагает проект профессионального стандарта «Специалист в сфере недвижимости». Первые выполняют вспомогательные функции, занимаются осмотром объектов, ведут базы данных. Вторые анализируют спрос и предложение, организуют и сопровождают сделку. А третьи управляют всей работой.

Значительная часть профстандарта посвящена «необходимым этическим нормам». Специалисты должны соблюдать конфиденциальность информации клиента; проявлять честность и порядочность; не скрывать реальную стоимость объекта; не использовать некомпетентность или состояние здоровья клиента для извлечения выгоды; не клеветать на другие организации и коллег.

Минтруд принял к рассмотрению проект и направил его на согласование в заинтересованные ведомства, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства. Далее последует экспертиза документа в Национальном совете при президенте РФ по профессиональным квалификациям. При условии положительного заключения профстандарт будет утвержден в III квартале этого года.

В Минтруде отметили, что оценивать квалификацию риелторов будет Совет по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности, созданный на базе Торгово-промышленной палаты (СПК ТПП РФ).

Процедура независимой оценки квалификации и сам профессиональный экзамен будут проходить в виртуальном пространстве при помощи программно-аппаратного комплекса, рассказал «Известиям» гендиректор Фонда развития профессиональных квалификаций ТПП РФ и руководитель рабочей группы, разработавшей проект профстандарта, Никита Первушин. Будущие специалисты смогут загрузить на сайт Центра оценки квалификации (ЦОК СПК ТПП РФ) необходимые документы, а потом сдать экзамен (с выездом в экзаменационный центр либо онлайн). Аналогичную процедуру в этом ЦОКе сейчас проходят специалисты, которые желают подтвердить уровень своей квалификации в сфере государственных и муниципальных закупок.

Никита Первушин сообщил, что параллельно с созданием профстандарта фонд привлек экспертов, которые разрабатывают базовые программы дополнительного и среднего профобразования для специалистов в сфере недвижимости. Возможно, в дальнейшем будут и программы высшего образования (бакалавриат) для брокеров.

По словам эксперта, сейчас риелторы в большинстве случаев проходят курсы при поступлении на работу. И у каждого работодателя свои представления о профессиональной подготовке сотрудников.

Со вступлением в силу стандарта у специалистов на рынке недвижимости впервые появятся этические нормы, закрепленные нормативным актом.

— Практика, когда специалисты в недвижимости клевещут на своих коллег-конкурентов, встречается довольно часто. Я знаю это не понаслышке, так как сам в недавнем прошлом руководил агентством недвижимости и сталкивался с такими из ряда вон выходящими случаями. Также на рынке случаются злоупотребления состоянием здоровья клиентов, пожилых людей, всё это есть. И нам нужно избавляться от таких негативных явлений в профессии, чтобы словосочетание «черный риелтор» осталось в прошлом, — отметил Никита Первушин.

На специалистах по недвижимости лежит большая социальная ответственность, считает исполнительный вице-президент Российской гильдии риелторов Рустем Галеев.

— Последствия неэтичных, неквалифицированных действий могут быть чрезвычайно тяжелыми, ведь речь идет о крыше над головой, — отметил он.

Эксперт добавил, что соблюдение профстандартов обязательно только для сотрудников госорганизаций. В случае с риелторами речь идет о саморегулировании. Например, профессиональные объединения могут сделать сертификацию сотрудников компаний обязательным условием членства.

За границей, например в США, допуск к деятельности риелторы получают в профессиональных ассоциациях, рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Любое нарушение закона, вплоть до правил дорожного движения, означает запрет на работу.

По экспертным оценкам, на российском рынке недвижимости заняты порядка 300 тыс. работников и индивидуальных предпринимателей.