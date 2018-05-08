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Путин оценил свой новый лимузин

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Фото: Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS
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Президенту России Владимиру Путину понравился новый автомобиль проекта «Кортеж», он планирует использовать его в будущем при передвижении кортежем. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Понравился. Президент будет использовать далее именно этот автомобиль при передвижении кортежем», — пояснил официальный представитель Кремля.

Кроме того, Дмитрий Песков привел заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова о том, что осенью будут выставлены на продажу все модели автомобилей этого проекта. «Это и микроавтобусы, и короткий вариант, и длинный вариант. И уже с начала следующего года будут первые коммерческие поставки», — отметил пресс-секретарь президента России.

В ходе церемонии инаугурации 7 мая Владимир Путин впервые использовал не традиционный Mercedes, а черный лимузин из проекта «Кортеж». Глава государства на представительской машине выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец.

По проекту «Кортеж» было создано семейство автомобилей на единой модульной платформе для первых лиц государства. В линейку вошли лимузин, седан и минивэн. Автомобили получили имена по названию кремлевских башен — «Сенат», «Арсенал» и «Комендант».

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