Путин оценил свой новый лимузин

Президенту России Владимиру Путину понравился новый автомобиль проекта «Кортеж», он планирует использовать его в будущем при передвижении кортежем. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Понравился. Президент будет использовать далее именно этот автомобиль при передвижении кортежем», — пояснил официальный представитель Кремля.

Кроме того, Дмитрий Песков привел заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова о том, что осенью будут выставлены на продажу все модели автомобилей этого проекта. «Это и микроавтобусы, и короткий вариант, и длинный вариант. И уже с начала следующего года будут первые коммерческие поставки», — отметил пресс-секретарь президента России.

В ходе церемонии инаугурации 7 мая Владимир Путин впервые использовал не традиционный Mercedes, а черный лимузин из проекта «Кортеж». Глава государства на представительской машине выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец.

По проекту «Кортеж» было создано семейство автомобилей на единой модульной платформе для первых лиц государства. В линейку вошли лимузин, седан и минивэн. Автомобили получили имена по названию кремлевских башен — «Сенат», «Арсенал» и «Комендант».