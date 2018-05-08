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Конструкторы президентского автомобиля рассказали о проекте «Кортеж»

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Во время инаугурации президента РФ Владимира Путина впервые был официально продемонстрирован новый российский автомобиль проекта «Кортеж», созданный на «Единой модульной платформе» (ЕМП).

Ведущие сотрудники Государственного научно-исследовательского института НАМИ, проектировавшие этот автомобиль, рассказали «Известиям», как шла разработка дизайна, какие технические решения были использованы при проектировании президентского лимузина и почему ему нет аналогов в мире.

Главный дизайнер проекта ЕМП Юрий Черненко сообщил, что изначально акцент делали на футуристических образах, но потом «спустились на землю».

«Мы изучали хроники прошлого века и взяли прототипом автомобиль ЗИС-110, который появился после войны. В нем много эмоциональных составляющих. Это и Парад Победы, и полет Гагарина — везде герои были на этой машине», — сказал Черненко.

Машина будет называться Aurus, что означает «русское золото» — от Aurum и Russia. Все дизайнерские идеи прорабатывались с конструкторами проекта.

«Наша машина гибридная, соответственно, на борту имеется высоковольтная электрическая система и, например, компрессор системы кондиционирования приводится не ремнем, как на большинстве двигателей, а от высоковольтной сети», — заявил главный конструктор ЕМП Вадим Переверзев.

Все автомобили проекта «Кортеж» — полноприводные. Конструкторы обещают средний разгон до 100 км/ч за шесть секунд. Кроме того, все автомобили будут оснащены девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Подробнее — в материале «Известий»:

Русский дух «Кортежа»

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