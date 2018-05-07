Автомобили проекта «Кортеж» получили имена кремлевских башен

Автомобили проекта «Кортеж» (российская автомарка Aurus) получили имена по названию кремлевских башен — «Сенат», «Арсенал» и «Комендант». Об этом сообщает исполняющий обязанности министра промышленности и торговли России Денис Мантуров.

По его словам, на всех автомобилях серии, которые будут поступать в открытую продажу, будет отмечена модель. Седан и лимузин получили название «Сенат», микроавтобус — «Арсенал», а внедорожник — «Комендант», пишет ТАСС.

Линейка машин бренда Aurus проекта «Кортеж» построена в рамках проекта «Единая модульная платформа». Отмечается, что автомобили будут представлены на Московском автосалоне – 2018.

Ранее на церемонию инаугурации на новом лимузине «Сенат» к Большому Кремлевскому дворцу приехал вступающий в должность президента России Владимир Путин.

Длина «Сенат-лимузина» составляет 6,62 м, ширина — 2 м, высота — 1,695 м. Участие в создании двигателя для машины приняла компания Porsche.