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Comcast хочет сорвать сделку по покупке Disney активов 21st Century Fox

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Фото: Global Look Press/Roberto E. Rosales
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Телекоммуникационный конгломерат Comcast отложил около $60 млрд, чтобы приобрести активы медиахолдинга 21st Century Fox и помешать планам компании The Walt Disney Company. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.

Как информирует ТАСС, Comcast собирается обойти конкурента, предложив владельцам холдинга $60 млрд наличными вместо сделки на сумму $52,4 млрд ценными бумагами, которая была озвучена The Walt Disney Company в декабре 2017 года.

По словам источника издания, руководство телекоммуникационного конгломерата может отказаться от сделки в случае блокировки минюстом США соглашения американской телекоммуникационной компанией AT&T о приобретении конгломерата Time Warner. В ведомстве полагают, что это может вызвать снижение конкуренции на рынке. Если сделка состоится, что владельцы Comcast решатся на покупку активов 21st Century Fox.

The Walt Disney Company планирует приобрести кино- и телестудию компании Twentieth Century Fox, а также ряд кабельных каналов, за исключением Fox News. Владелец 21st Century Fox Руперт Мердок собирается объединить оставшиеся после сделки активы холдинга с собственной компанией News Corp, владеющей изданием The Wall Street Journal.

27 февраля стало известно, что The Walt Disney Company решила вложить до €2 млрд на перестройку «Парка студии Уолта Диснея» в парижском Диснейленде.

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