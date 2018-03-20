Disney снимет киноадаптацию мультфильма «Леди и Бродяга»
Кинокомпания Disney планирует снять адаптацию известной мультипликационной ленты «Леди и Бродяга».
Как сообщает портал Nerdist, это будет гибрид фильма живого действия и компьютерной анимации.
Режиссером картины выступит Чарли Бин.
Анимационный фильм «Леди и Бродяга» вышел в 1955 году, это была 15-я полнометражная лента Уолта Диснея. Мультфильм рассказывает о приключениях избалованного кокер-спаниеля по имени Леди и ее возлюбленного, уличного пса Бродяги.
В 2006 году кинокомпания выпустила восстановленную и переработанную версию «Леди и Бродяги» в рамках DVD-цикла «Disney's Platinum Edition».