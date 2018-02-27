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The Walt Disney вложит дополнительные деньги в парижский Диснейленд

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Компания The Walt Disney решила дополнительно вложить в парижский Диснейленд до €2 млрд.

Парк лидирует среди частных туристических объектов Европы. На него приходится 6,2% от всей выручки от туризма во Франции — за 25 лет существования парк развлечений посетили 320 млн человек.

Инвестиции будут направлены на перестройку «Парка студии Уолта Диснея». В нем будут образованы три современные тематические зоны — героев комиксов «Марвел», киноэпопеи «Звездные войны» и на тему мультфильма и фильма «Снежная королева», уточняет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Диснейленд составляет 30 тыс. кв. м — на этой территории расположено 59 аттракционов, 63 бутика и 55 ресторанов.

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