Работа аттракционов в Disneyland возобновлена после сбоя в электроснабжении

В тематическом парке развлечений Disneyland в американском Анахайме (штат Калифорния) на время прекратилась работа десятков аттракционов из-за неполадки трансформатора. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителей парка.

Отключение произошло в 11:00 по времени Западного побережья США (22:00 мск), через час подача электроэнергии возобновилась. Причиной инцидента стала неполадка в работе трансформатора. Отмечается, что посетителей эвакуировали с аттракционов, информации о пострадавших нет.

PARKS UPDATE: We have experienced a power outage near Mickey's Toontown and Fantasyland. We are working diligently to restore power to the affected areas as soon as possible. Select offerings are now available such as Toontown and “it’s a small world” Holiday.