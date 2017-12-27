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В Карелии рассматривают введение режима ЧС из-за массовых отключений

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Фото: РИА Новости/Сергей Ермохин
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В Карелии могут ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с непогодой и массовыми отключениями электроэнергии. Об этом сообщил премьер-министр республики Александр Чепик во время экстренного заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в регионе.

«Ситуация явно выглядит практически критической. Есть все перспективы для введения режима чрезвычайной ситуации со всеми возможными последствиями и ответственностью соответствующих должностных лиц. <…> Мы на грани введения [режима] ЧС», — цитирует Чепика агентство ТАСС.

Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Олег Ермолаев сообщил, что по состоянию на 09:00 мск 27 декабря электроэнергии не было у 3,5 тыс. человек, в 19:00 мск — у 4 тыс. человек. По его словам, из-за обильных снегопадов и аварий на электросетях в республике введен режим повышенной готовности для системы предупреждения и ликвидации ЧС. 

На 21:00 мск без электроэнергии остаются 1335 жителей Лахденпохского и Суоярвского районов, электроснабжение будет восстановлено до конца дня.  

26 декабря из-за снежного циклона без света остались жители около 20 сел на Сахалине.

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