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В Мексике задержан один из главарей могущественного наркокартеля «Залив»

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Фото: Global Look Press/El Universal
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Один из лидеров влиятельного наркокартеля «Залив» Луис Альберто Бланко Флорес по прозвищу М-28 задержан в Мексике. Об этом сообщает портал Universal.

Полиция считает его одним из трех борющихся за власть в картеле лидеров.

В 2017 году за его поимку власти мексиканского штата Тамаулипас назначили награду в 2 млн песо ($110 тыс.).

Задержать М-28 удалось в штате Керетаро в ходе спецоперации полиции.

Картель «Залив» действует в ряде штатов Мексики – Веракрус, Нуэво-Леон, Тамаулипас. М-28 считается один из организаторов многочисленных убийств и насилий в этих штатах. Банда «Залив» занимается поставками наркотиков в США.

21 марта стало известно, что в торговом центре штата Керетаро в ходе перестрелки погибли три человека.

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