Три человека погибли в перестрелке в торговом центре в Мексике
Перестрелкой, в которой погибли три человека, закончилось выяснение отношений между знакомыми в торговом центре «Антеа» в мексиканском штате Керетаро. Информацию об этом распространили местные СМИ.
В ходе ожесточенного спора два человека достали оружие и открыли огонь по оппонентам, убив троих из них и ранив одного, сообщает ТАСС.
5 марта семь человек найдены мертвыми в кабине брошенного грузовика на одной из автострад в мексиканском штате Оахака на юге стране.
Инцидент произошел в муниципии Санто-Доминго-Санатепек. На телах погибших обнаружены огнестрельные ранения, их руки были связаны. Пока не удалось установить личности жертв.