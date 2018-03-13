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В Мексике задержан фигурант дела о похищении 43 студентов

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Фото: REUTERS/Henry Romero
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Мексиканские правоохранители задержали подозреваемого в причастности к похищению 43 студентов в сентябре 2014 года.

Как передает агентство Нотимекс со ссылкой на Генпрокуратуру страны, задержанный Эрик Уриэль играл «одну из решающих ролей в похищении студентов». За него и других причастных к делу была назначена награда в полтора миллиона песо (более $80 тыс.).

В сентябре 2014 года коррумпированные правоохранители совместно с группой преступников открыли огонь по студенческой демонстрации в мексиканском городе Игуале в штате Герреро. При нападении погибли шесть человек, 25 получили ранения. Еще 43 студента считались пропавшими без вести.

Как выяснилось в ходе следствия, сотрудники полиции передали их боевикам группировки «Геррерос унидос». Арестованные члены банды признались, что убили студентов и сожгли их тела.

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