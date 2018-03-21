Прямой эфир

Неизвестные атаковали три школы в мексиканском Акапулько

0
Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В мексиканском городе Акапулько (штат Герреро) неизвестные совершили нападения на три школы. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Утверждается, что нападавших было шестеро. Злоумышленники отобрали у сотрудниц одной из школ мобильные телефоны и отрезали им волосы.

На данный момент работа этих учебных заведений приостановлена. Информации о пострадавших не поступало.

20 марта полиция раскрыла личность подростка, открывшего огонь в школе в американском штате Мэриленд. Им оказался 17-летний Остин Уайет Роллинс. В результате стрельбы скончался сам нападавший, пострадали два человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Брат стрелка из Флориды задержан за проникновение на территорию школы
В Калифорнии автомобиль сбил пешеходов у здания школы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017