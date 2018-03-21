Неизвестные атаковали три школы в мексиканском Акапулько

В мексиканском городе Акапулько (штат Герреро) неизвестные совершили нападения на три школы. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Утверждается, что нападавших было шестеро. Злоумышленники отобрали у сотрудниц одной из школ мобильные телефоны и отрезали им волосы.

На данный момент работа этих учебных заведений приостановлена. Информации о пострадавших не поступало.

20 марта полиция раскрыла личность подростка, открывшего огонь в школе в американском штате Мэриленд. Им оказался 17-летний Остин Уайет Роллинс. В результате стрельбы скончался сам нападавший, пострадали два человека.