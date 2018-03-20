В Калифорнии автомобиль сбил пешеходов у здания школы
В американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния) автомобиль наехал на пешеходов возле территории местной школы. Об этом сообщает телеканал CBS в своем Twitter-аккаунте.
HAPPENING NOW: 4 hospitalized after truck hits pedestrians near Paramount High School; officials say victims are students pic.twitter.com/v98Qurt9wz— CBS Los Angeles (@CBSLA) 19 марта 2018 г.
По словам властей, в результате инцидента пострадали ученики школы. Четыре человека госпитализированы.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.