В Калифорнии автомобиль сбил пешеходов у здания школы

В американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния) автомобиль наехал на пешеходов возле территории местной школы. Об этом сообщает телеканал CBS в своем Twitter-аккаунте.

HAPPENING NOW: 4 hospitalized after truck hits pedestrians near Paramount High School; officials say victims are students pic.twitter.com/v98Qurt9wz — CBS Los Angeles (@CBSLA) 19 марта 2018 г.

По словам властей, в результате инцидента пострадали ученики школы. Четыре человека госпитализированы.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.