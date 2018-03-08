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В США при стрельбе в школе погиб один ученик и трое пострадали

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Фото: Twitter.com
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В результате стрельбы в Высшей школе Хаффмана в городе Бирмингем в штате Алабама погиб один учащийся и трое пострадали. Об этом передает ТАСС со ссылкой на представителей полиции и службы пожарной охраны.

Сообщается, что школьник скончался по пути в больницу. В числе пострадавших также учащийся, состояние которого оценивается как тяжелое.

Как отмечает местная полиция, стрельба могла быть открыта по случайности. Оружие, из которого стреляли, уже найдено. Других подробностей произошедшего не приводится.

В среду, 7 марта, стало известно, что Николасу Крузу, устроившему стрельбу в школе в штате Флорида, предъявлено обвинение в умышленном убийстве. Инцидент произошел 14 февраля в школе «Марджори Стоунмэн Дуглас».

Огонь по учащимся и преподавателям открыл 19-летний Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. Жертвами происшествия стали 17 человек, еще пятеро были тяжело ранены.

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