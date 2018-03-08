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СМИ сообщили о стрельбе в учебном заведении в американском штате Алабама

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Фото: Twitter
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Стрельба произошла в Высшей школе Хаффмана в городе Бирмингем штата Алабама, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на BreakingNNow‏.

По данным журналистов, пострадали два студента. Один из них находится в тяжелом состоянии, он был передан медикам.

По предварительным данным, стрельба была «случайной».

Ранее 7 марта Николасу Крузу, устроившему стрельбу в школе в американском штате Флорида, предъявлено обвинение в умышленном убийстве 17 человек. 

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