У торгового центра во Флориде произошла стрельба

Полиция эвакуировала посетителей торгового центра во Флориде из-за стрельбы. На парковке у входа в здание в городе Сэнфорд происходили выстрелы.

В полиции города сообщили о том, что «инцидент еще не исчерпан». По предварительным данным, есть раненые, сообщает ТАСС.

Сенат штата Флорида 3 марта утвердил двухлетний мораторий на продажу винтовки AR-15, но через четверть часа изменил свое решение. Депутаты намерены доработать документ и отправить его на согласование через неделю.

Парламентарии решили пересмотреть местные законы после того, как бывший ученик школы в Паркленде устроил на территории учебного заведения стрельбу из винтовки. В результате бойни погибло 17 человек, десятки пострадали.