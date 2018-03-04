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В США приняли и сразу отменили поправку об ужесточении оборота оружия

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Фото: Global Look Press/Chuck Liddy
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Сенат американского штата Флорида утвердил и тут же отменил поправку об ужесточении оборота оружия.

В ходе заседания в субботу, 3 марта, парламентарии утвердили двухлетний мораторий на продажу винтовки AR-15, но через четверть часа изменили свое решение.

Депутаты намерены доработать документ и отправить его на согласование на следующей неделе.

Законопроект предполагает также повышение минимального возраста для покупки ружья с 18 до 21 года, безопасность в школах и при обращении с оружием и увеличение финансирования программ по охране психического здоровья, сообщает газета Tampa Bay Times.

Сенат Флориды решил пересмотреть местные законы после того, как бывший ученик школы в Паркленде устроил на территории учебного заведения стрельбу из винтовки AR-15. В результате бойни погибли 17 человек, десятки пострадали.

Вторая поправка конституции США гарантирует каждому американцу право на ношение оружия. Пистолет человек может приобрести с 21 года, а, например, винтовку — с 18 лет.

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