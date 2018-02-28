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Трамп подпишет указ о запрете устройств для автоматической стрельбы

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшее время подписать указ о запрете использования устройств для скоростной стрельбы из полуавтоматического оружия. Соответствующее заявление американский лидер сделал в среду на встрече с сенаторами в Белом доме.

«Мы можем сделать это (запрет. — Ред.) через указ. Я собираюсь подписать указ об этих устройствах. Вам не нужно будет беспокоиться о них, они уйдут (в прошлое)», — приводит слова Трампа ТАСС.

Поводом для обсуждения ужесточения норм оборота оружия в США стала трагедия в городе Паркленде американского штата Флорида, где 19-летний американец расстрелял 17 человек в школе, где он ранее учился.

Ранее президент США заявил, что намерен ужесточить проверки при покупке оружия. После этого Дональд Трамп подписал меморандум о незаконности приспособлений, обеспечивающих скорострельность винтовок. Американский лидер также призвал увеличить возрастной ценз на покупку штурмового оружия до 21 года, но пообещал, что у граждан страны останется право на владение оружием.

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