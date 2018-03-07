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Стрелку из Флориды предъявлены обвинения по 34 пунктам

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Фото: REUTERS/Mike Stocker
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Николасу Крузу, устроившему стрельбу в школе в американском штате Флорида, предъявлено обвинение в умышленном убийстве 17 человек. Об этом сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошел 14 февраля в школе «Марджори Стоунмэн Дуглас». Огонь по учащимся и преподавателям открыл 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. Жертвами происшествия стали 17 человек, еще пятеро были тяжело ранены.

Молодому человеку предъявлены обвинения в покушении на убийство и в умышленном убийстве в общей сложности по 34 пунктам. В случае признания Круза виновным ему грозит смертная казнь.

Адвокаты обвиняемого заявили, что их подзащитный готов признать перед судом вину, если прокуратура не будет требовать для него смертного приговора, ограничившись пожизненным заключением. 

Один из пострадавших в инциденте намерен подать иск к властям и к администрации школы в связи с тем, что они не обеспечили безопасность, и требовать компенсацию

Подробнее читайте в сюжете портала iz.ru.

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