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Власти Флориды пресекли два потенциальных нападения на школы

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Фото: Global Look Press/Monica Mcgivern/Xinhua
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Полиция американского штата Флорида задержала двух подростков, которые выступали с угрозами в адрес местных школ, сообщает агенство Associated Press.

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Так, в городе Бойнтон-Бич арестовали 14-летнего школьника, который в видеочате поделился со своими приятелями планом напасть на школу. Он продемонстрировал им две единицы оружия, которые намеревался использовать во время атаки. Полиция задержала малолетнего злоумышленника по наводке. В его доме обнаружили пневматические пистолет и винтовку.

В то же время в округе Клей на северо-востоке штата арестовали еще одного подростка, который по соцсетям рассылал угрозы в адрес местной школы. Он рассказал, что хочет атаковать учебное заведение. Его обвинили в распространении угроз, указывает ТАСС.

После стрельбы в школе города Паркленд, жертвами которой стали 17 детей, власти Флориды стали крайне серьезно относится к любым потенциальным угрозам учебным заведениям.

Так, в одной из школ штата подростка задержали из-за чехла для телефона, похожего на пистолет.

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