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Контрабандист по прозвищу Властелин оружия арестован в США

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Фото: Global Look Press/Patrick Seeger
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Предполагаемый организатор контрабанды автоматических винтовок из США в Бразилию Фредерик Барбиери по прозвищу Властелин оружия был арестован в субботу, 24 февраля, в своем доме в американском штате Флорида.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию штата Рио-де-Жанейро.

«Мы считаем, что после ареста Барбиери данная преступная организация прекратила свое существование», – заявил следователь Фабрисиу Оливейра.

В доме контрабандиста обнаружили 40 винтовок, предназначавшихся для отправки в Бразилию.

В январе в Приморье задержали группу контрабандистов, которые собирались переправить в Китай более 850 медвежьих лап, шкуры, в том числе амурского тигра, кости, когти, а также части лягушек.

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