Полиция США задержала угрожавшего убийствами в школах подростка

Полиция Флориды задержала подростка, угрожавшего убийствами в школах. 15-летний житель города Броудер опубликовал пост со списком будущих жертв. При задержании он сказал, что пошутил.

В Сети появилось видео того, как убийца 17 человек Николас Круз идет в кафе после бойни. Перед задержанием он успел сходить в магазин и две закусочные. Другой ролик — более давний. В нем Круз — еще ученик школы Паркленда — дерется с кем-то из одноклассников.

Дети, пережившие трагедию, призывают американцев 24 марта выйти на акции. Хотят, чтобы в США ужесточили контроль над огнестрельным оружием. Свое обращение они озвучили в эфире местного телеканала. Акции против свободной продажи оружия уже прошли в нескольких городах США. Массовое убийство в школе во Флориде произошло 14 февраля. 19-летний Николас Круз расстрелял из винтовки 17 человек, еще 17 ранил.