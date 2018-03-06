Сенат Флориды одобрил законопроекты по безопасности в школах

Верхняя палата законодательной ассамблеи (парламента) американского штата Флорида 5 марта одобрила пакет законопроектов, направленных на предотвращение стрельбы в школах.

Об этом сообщила телекомпания CNN.

В частности, сенаторы штата проголосовали за повышение с 18 лет до 21 года возрастного ценза при покупке вооружений штурмового образца и за запрет торговли устройствами, повышающими скорострельность полуавтоматического оружия.

Проекты также позволяют ужесточить меры безопасности в школах за счет увеличения штата охранников и разрешения некоторым учителям носить оружие.

Пакет законопроектов после одобрения в сенате вносится на рассмотрение в нижнюю палату парламента Флориды.

Стрельбу в школе в городе Парклeнд 14 февраля устроил ее бывший ученик — 19-летний Николас Круз, исключенный из школы за нарушения дисциплины. В результате бойни погибло 17 человек, десятки пострадали.