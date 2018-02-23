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Губернатор Флориды намерен запретить ряду лиц владеть оружием

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Фото: REUTERS/Colin Hackley
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Власти Флориды намерены ввести запрет на владение, хранение и приобретение оружия лицам, склонным к насилию, и людям с психическими отклонениями. Соответствующими полномочиями могут быть наделены суды, сообщает ТАСС, отмечая, что об этом в пятницу объявил губернатор штата Рик Скотт.

Заявление о необходимости запрета должен будет подать в суд родственник, социальный работник или полицейский. Губернатор добавил, что намерен добиться поддержки законодателей в данном вопросе в ближайшие пару недель.

14 февраля при стрельбе в школе «Марджори Стоунмэн Дуглас» во Флориде погибли 17 человек, еще пятеро пострадавших тяжело ранены. Подозреваемый в совершении преступления Николас Круз признал вину и намерен пойти на сделку со следствием, чтобы сохранить жизнь.

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