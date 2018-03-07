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Раненный во время стрельбы во Флориде школьник подаст иск к властям

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Фото: REUTERS/Angel Valentin
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Подросток, пострадавший во время бойни в школе «Марджори Стоунмэн Дуглас» во Флориде, направил в суд уведомление о намерении подать иск к властям и к администрации школы в связи с тем, что они не обеспечили безопасность.

Как сообщает Associated Press, юристы, представляющие интересы 15-летнего Энтони Боргеса, намерены добиваться компенсации от шерифа, охранника школы, директора школы и администрации школьного округа.

По словам адвоката, Боргес был ранен пять раз, до сих пор не способен выполнять простейшие действия и будет добиваться компенсации расходов на лечение.

Огонь по учащимся и преподавателям 14 февраля открыл 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. В результате стрельбы погибли 17 человек, еще пятеро пострадавших были тяжело ранены.

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