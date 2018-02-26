Шериф округа Флориды не собирается увольняться после трагедии в школе

Шериф округа Броуард в американском штате Флорида Скотт Исраэль не собирается уходить в отставку, несмотря на критику в его адрес после трагедии в школе города Паркленд. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

Представители общественности стали призывать Скотта Исраэля уйти в отставку после того, как выяснилось, что правоохранители недостаточно серьезно относились к жалобам на устроившего стрельбу в школе Николаса Круза до инцидента. Член палаты представителей Флориды Билл Хейгер обратился к губернатору штата Рику Скотту с просьбой рассмотреть возможность отстранения шерифа от должности, его поддержали еще около 70 законодателей Флориды.

«Конечно же, я не уйду отставку», — заявил Скотт Исраэль. Он также утверждает, что письмо конгрессмена Билла Хейгера было политически мотивированным и в нем содержится много недостоверных данных.

Однако шериф отметил, что «с отвращением» воспринял информацию о том, что охранник, который в момент происшествия находился рядом со школой, не предпринял попыток нейтрализовать стрелка. Впоследствии этот человек был уволен.

Стрельба в школе города Паркленд произошла 14 февраля. Бывший ученик заведения 19-летний Николас Круз открыл огонь внутри здания из полуавтоматической винтовки. В результате погибли 17 человек.