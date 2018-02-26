Прямой эфир
Сюжет:

Шериф округа Флориды не собирается увольняться после трагедии в школе

0
Фото: REUTERS/Michael Laughlin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шериф округа Броуард в американском штате Флорида Скотт Исраэль не собирается уходить в отставку, несмотря на критику в его адрес после трагедии в школе города Паркленд. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

Представители общественности стали призывать Скотта Исраэля уйти в отставку после того, как выяснилось, что правоохранители недостаточно серьезно относились к жалобам на устроившего стрельбу в школе Николаса Круза до инцидента. Член палаты представителей Флориды Билл Хейгер обратился к губернатору штата Рику Скотту с просьбой рассмотреть возможность отстранения шерифа от должности, его поддержали еще около 70 законодателей Флориды.

«Конечно же, я не уйду отставку», — заявил Скотт Исраэль. Он также утверждает, что письмо конгрессмена Билла Хейгера было политически мотивированным и в нем содержится много недостоверных данных.

Однако шериф отметил, что «с отвращением» воспринял информацию о том, что охранник, который в момент происшествия находился рядом со школой, не предпринял попыток нейтрализовать стрелка. Впоследствии этот человек был уволен.

Стрельба в школе города Паркленд произошла 14 февраля. Бывший ученик заведения 19-летний Николас Круз открыл огонь внутри здания из полуавтоматической винтовки. В результате погибли 17 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Флориды пресекли два потенциальных нападения на школы
В США школьника задержали из-за чехла для телефона в виде пистолета

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017