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Установлена личность стрелявшего в школе Мэриленда

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Фото: Global Look Press/Jay Mallin
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Полиция обнародовала имя подростка, открывшего огонь в школе «Грейт Миллс» в американском штате Мэриленд. Им оказался 17-летний Остин Уайет Роллинс.

«Остин Уайет Роллинс, 17 лет, выхватил пистолет в холле F школы «Грейт Миллс», выстрелил в 16-летнюю ученицу и 14-летнего ученика», — цитирует CNN шерифа округа Тима Кэмерона.

По его словам, охранник учебного заведения «среагировал мгновенно», стрелок и охранник выстрелили друг в друга «практически одновременно».

По данным полиции, нападавший был знаком с 16-летней пострадавшей, мотивы преступления еще предстоит установить. На данный момент правоохранительные органы обыскивают дом, автомобиль и гаджеты, принадлежавшие стрелку, изучают записи с камер видеонаблюдения.

Инцидент произошел 20 марта в 7:55 по местному времени (14:55 мск). Остин Уайет Роллинс, ученик школы «Грейт Миллс», был вооружен полуавтоматическим пистолетом «Глок». Ранения получили два ученика, состояние 16-летней девушки оценивается как критическое. Нападавший позже скончался.

Территория школы была оцеплена, учащихся перевезли в другое учебное заведение, откуда их могли забрать родители.  

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