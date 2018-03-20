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Стрельба произошла в школе в Мэриленде

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Фото: TASS/Zuma/Ann Parry
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В старшей школе в штате Мэриленд произошла стрельба, передает NBC San Diego со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Сообщается, что есть раненые. Школа находится примерно в 100 км от Вашингтона. В настоящий момент учебное заведение закрыто. В управлении местного шерифа родителям советуют обращаться в соседнюю школу.

Инцидент произошел за несколько дней до шествия March for Our Lives, которое должно состояться 24 марта в Вашингтоне, а также во многих других городах США. Демонстрация была организована в связи со стрельбой в школе в Южной Флориде.

Николас Круз открыл стрельбу по преподавателям и учащимся школы «Марджори Стоунмэн Дуглас» 14 февраля в Паркленде, штат Флорида. В результате погибли 17 человек, еще пятеро были тяжело ранены. Крузу предъявлены обвинения по 34 пунктам, в том числе в умышленном убийстве и покушении на убийство. Прокуратура намерена требовать для обвиняемого смертной казни

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