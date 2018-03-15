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Один человек погиб при стрельбе в больнице штата Алабама в США

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Фото: Global Look Press/Alex Milan Tracy
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Один человек погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы в больнице американского города Бирмингем в штате Алабама. Сам стрелок покончил с собой, передает «РИА Новости».

Инцидент произошел накануне вечером в больнице UAB Hospital Highlands. Неизвестный вооруженный мужчина вошел в медучреждение и открыл огонь по двум людям. После этого он покончил с собой.

Всех пострадавших доставили в больницу. Позже один из них скончался от полученных ранений. Состояние еще одного пострадавшего оценивается как стабильное.

Личность стрелка и его жертв пока не установлена. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.

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