Неизвестный открыл огонь по полицейским в Калифорнии

В американском штате Калифорния неизвестный забаррикадировался в квартире и открыл огонь по сотрудникам полиции. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местное управление полиции.

Инцидент произошел в городе Помона.

«С тяжелым сердцем должен доложить, что офицер полиции, получивший ранения, не выжил. Состояние второго офицера стабильное», - сообщил шеф полиции Помоны Майкл Оливьери.

По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов устроили погоню за мужчиной, который спровоцировал аварию на дороге и попытался скрыться.

На данный момент неизвестный «забаррикадировался в спальне» в одной из квартир жилого комплекса. При попытке офицеров полиции установить с ним контакт, мужчина открыл стрельбу сквозь дверь, ранив в двух полицейских.

На место происшествия прибыли усиленные наряды органов правопорядка, мобилизован отряд спецназа.

9 марта в городе Йонтвиле (Калифорния) вооруженный мужчина захватил в заложники людей в центре для ветеранов войн. Спустя восемь часов в здании были найдены мертвыми злоумышленник и три заложницы, остальных людей мужчина отпустил.