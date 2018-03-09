Мужчина напал на полицейского возле Белого дома
В Вашингтоне около Белого дома задержан мужчина, который напал на сотрудника полиции. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на Секретную службу.
Отмечается, что при аресте злоумышленник попытался оказать сопротивление и угрожал нанести телесные повреждения самому себе.
Один из очевидцев происшествия запечатлел задержание и выложил видео в Twitter.На кадрах видно, как подъезжает патрульная машина и полицейский устремляется на помощь коллегам, удерживающим нарушителя на земле.
Someone was just arrested outside #thewhitehouse. pic.twitter.com/MyzWQMspwm— Eduardo Suñol (@EduardoSunol) 9 марта 2018 г.
В Секретной службе сообщили, что инцидент не помешал работе Белого дома.
3 марта сообщалось, что у резиденции американского президента в Вашингтоне неизвестный мужчина выстрелил в себя. При этом различные инциденты происходят возле Белого дома в последнее время все чаще. В феврале в ограду врезалась на машине женщина с оружием, а в январе Секретная служба задержала вооруженного человека.