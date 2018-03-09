Мужчина напал на полицейского возле Белого дома

В Вашингтоне около Белого дома задержан мужчина, который напал на сотрудника полиции. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на Секретную службу.

Отмечается, что при аресте злоумышленник попытался оказать сопротивление и угрожал нанести телесные повреждения самому себе.



Один из очевидцев происшествия запечатлел задержание и выложил видео в Twitter.На кадрах видно, как подъезжает патрульная машина и полицейский устремляется на помощь коллегам, удерживающим нарушителя на земле.



В Секретной службе сообщили, что инцидент не помешал работе Белого дома.

3 марта сообщалось, что у резиденции американского президента в Вашингтоне неизвестный мужчина выстрелил в себя. При этом различные инциденты происходят возле Белого дома в последнее время все чаще. В феврале в ограду врезалась на машине женщина с оружием, а в январе Секретная служба задержала вооруженного человека.