У ограды Белого дома мужчина выстрелил в себя

У северной ограды Белого дома — резиденции президента США в Вашингтоне — неизвестный мужчина выстрелил в себя.

Данных о других раненых нет, пешеходное и автомобильное движение вокруг Белого дома ограничено.

С раненым работают медики, сообщает BBC.

Президент США Дональд Трамп со своей супругой Меланьей находятся во Флориде.

Как писал iz.ru, инциденты у здания администрации США происходят часто — в январе секретная служба США задержала у Белого дома вооруженного человека, в феврале — в ограду резиденции врезалась на машине дама с оружием.