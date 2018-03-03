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У ограды Белого дома мужчина выстрелил в себя

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Фото: TASS/ZUMA/Oliver Contreras
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У северной ограды Белого дома — резиденции президента США в Вашингтоне — неизвестный мужчина выстрелил в себя.

Данных о других раненых нет, пешеходное и автомобильное движение вокруг Белого дома ограничено.

С раненым работают медики, сообщает BBC. 

Президент США Дональд Трамп со своей супругой Меланьей находятся во Флориде.

Как писал iz.ru, инциденты у здания администрации США происходят часто — в январе секретная служба США задержала у Белого дома вооруженного человека, в феврале — в ограду резиденции врезалась на машине дама с оружием.

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