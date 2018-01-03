Прямой эфир

В Белом доме назвали Трампа «доступным» президентом

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп является «одним из самых доступных президентов» в истории страны. Он откликается на вопросы журналистов самыми разными способами, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Он является одним из самых доступных президентов, которые у нас когда-либо были. Он дает отклик и отвечает на вопросы разными способами: иногда проводит пресс-конференции, иногда общается с вами (журналистами) перед президентским бортом», — сказала Сандерс в ходе пресс-брифинга.

Она добавила, что американский лидер также использует Twitter для прямого общения с населением. «Таким образом президент доносит свои настоящие мысли и чувства», — заключила она.

Как ранее сообщал портал iz.ru, Трамп на своей странице в Twitter поздравил с Новым годом врагов, друзей и «бесчестные лживые СМИ»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ключевой союзник Трампа в Сенате ушел в отставку
Трамп призвал Иран к переменам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017