В Белом доме назвали Трампа «доступным» президентом

Президент США Дональд Трамп является «одним из самых доступных президентов» в истории страны. Он откликается на вопросы журналистов самыми разными способами, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Он является одним из самых доступных президентов, которые у нас когда-либо были. Он дает отклик и отвечает на вопросы разными способами: иногда проводит пресс-конференции, иногда общается с вами (журналистами) перед президентским бортом», — сказала Сандерс в ходе пресс-брифинга.

Она добавила, что американский лидер также использует Twitter для прямого общения с населением. «Таким образом президент доносит свои настоящие мысли и чувства», — заключила она.

Как ранее сообщал портал iz.ru, Трамп на своей странице в Twitter поздравил с Новым годом врагов, друзей и «бесчестные лживые СМИ»