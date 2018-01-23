Секретная служба США задержала человека с оружием возле Белого дома

Секретная служба США задержала вооруженного человека у Белого дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что задержанный мужчина имел при себе заряженное огнестрельное оружие. Инцидент произошел 23 января в 02:30 по местному времени (10:30 мск).

«Офицеры Секретной службы США отреагировали на подозрительный автомобиль у Белого дома. Сотрудники службы обнаружили у водителя транспортного средства заряженное огнестрельное оружие», — сообщил представитель Секретной службы.

После задержания мужчину передали полиции. Ему предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия.

Цели пребывания мужчины у Белого дома выясняются.

Одной из основных обязанностей Секретной службы США является охрана первых лиц страны, среди которых президент, его семья и высокопоставленные чиновники.

Ранее портал iz.ru сообщал, что офицеры охраны задержали возле Белого дома мужчину, который заявил о намерении «убить всех белых полицейских в Белом доме».