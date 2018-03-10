Напавший на посетителя ТЦ в Сургуте сдался полиции

Мужчина, напавший с ножом на посетителя торгового центра «Аура» в Сургуте, сдался сотрудникам полиции. Об этом сообщил представитель пресс-службы следственного управления СК РФ по ХМАО.

«Подозреваемого задержали, он сам явился в полицию, дает признательные показания. Сейчас [следователи] работают, допрашивают его», — цитирует ТАСС своего собеседника.

Инцидент произошел 10 марта. Задержанный нанес пострадавшему несколько ударов ножом, мужчина скончался. По данным пресс-службы, злоумышленник напал на своего знакомого, ранее нападавший и его жертва договорились о встрече в этом ТЦ. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.