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Суд признал вменяемым напавшего с ножом на прохожих в финском Турку

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Фото: Depositphotos
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Марроканец, напавший с ножом на прохожих в финском городе Турку в августе 2017 года, был вменяемы, такой вердикт вынесло его психическое обследование, назначенное судом, передает ТАСС.

«Буанан был вменяем в момент нанесения ножевых ранений», – заявили в суде региона Варсинайс-Суоми. 

18 августа марроканец напал с ножом на прохожих: погибли две женщины, еще восемь человек получили ранения. Позже полиция Финляндии квалифицировала произошедшее как теракт

Буанан подозревается в совершении двух убийств и восьми покушениях на убийство. В Финляндии он проживал в центре приема беженцев в Пансио, незадолго до нападения он получил отказ в предоставлении убежища.

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