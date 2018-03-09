Суд признал вменяемым напавшего с ножом на прохожих в финском Турку

Марроканец, напавший с ножом на прохожих в финском городе Турку в августе 2017 года, был вменяемы, такой вердикт вынесло его психическое обследование, назначенное судом, передает ТАСС.

«Буанан был вменяем в момент нанесения ножевых ранений», – заявили в суде региона Варсинайс-Суоми.

18 августа марроканец напал с ножом на прохожих: погибли две женщины, еще восемь человек получили ранения. Позже полиция Финляндии квалифицировала произошедшее как теракт

Буанан подозревается в совершении двух убийств и восьми покушениях на убийство. В Финляндии он проживал в центре приема беженцев в Пансио, незадолго до нападения он получил отказ в предоставлении убежища.