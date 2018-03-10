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Неизвестный с ножом напал на посетителя ТЦ в Сургуте

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Неизвестный мужчина с ножом напал на посетителя торгового центра «Аура» в Сургуте. Об этом сообщил представитель пресс-службы управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО).

«Мужчина напал на другого мужчину, нанес несколько ударов ножом, [раненый] погиб», — приводит его слова ТАСС.

К настоящему моменту сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность нападавшего, ведется его розыск.

9 марта мужчина в Москве на почве ревности нанес пять ножевых ранений своему 28-летнему знакомому. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

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