Неизвестный с ножом напал на посетителя ТЦ в Сургуте

Неизвестный мужчина с ножом напал на посетителя торгового центра «Аура» в Сургуте. Об этом сообщил представитель пресс-службы управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО).

«Мужчина напал на другого мужчину, нанес несколько ударов ножом, [раненый] погиб», — приводит его слова ТАСС.

К настоящему моменту сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность нападавшего, ведется его розыск.

9 марта мужчина в Москве на почве ревности нанес пять ножевых ранений своему 28-летнему знакомому. От полученных травм потерпевший скончался на месте.