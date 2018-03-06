Мужчина с кинжалом ранил нескольких прохожих в Ростове-на-Дону

Мужчина, вооруженный кинжалом, напал на людей в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в правоохранительных органах города.

В настоящий момент злоумышленник задержан.

«Мужчина с кинжалом напал на прохожих. Его уже задержали. Есть пострадавшие», -–– приводит ТАСС сообщение МВД.

Агентство также сообщает, что в региональном управлении Росгвардии информацию о нападении подтвердили.

«Сегодня … в полицию поступило сообщение, что на проспекте Стачки гражданин ведет себя агрессивно и представляет опасность для прохожих. На место немедленно выехали сотрудники полиции и Росгвардии. Мужчину задержали и доставили в райотдел. Подозреваемый успел нанести ранение одному прохожему», –– сообщили в региональном ГУ МВД.

По предварительным данным, нападавший мог находиться в состоянии наркотического опьянения.

1 марта сообщалось, что Окружной суд в Гамбурге приговорил 27-летнего палестинца, напавшего с ножом на покупателей в супермаркете, к пожизненному заключению.