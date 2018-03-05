Дело возбуждено против ранившего школьника ножом подростка в Кисловодске

Уголовное дело возбуждено против подростка, ранившего ножом ученика в одной из школ Кисловодска. Об этом информирует управление СКР по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел 2 марта. 14-летний подросток нанес два ножевых ранения 12-летнему ученику в ходе драки. Мальчика доставили в больницу, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. После этого была инициирована проверка, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«По данному факту в отношении 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя следственного управления.

Напавшему подростку назначена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее портал iz.ru писал, что власти Удмуртии планируют организовать в школах службы примирения для разрешения конфликтов между учениками.