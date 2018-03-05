Прямой эфир

Дело возбуждено против ранившего школьника ножом подростка в Кисловодске

0
Фото: РИА Новости/Игорь Катаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело возбуждено против подростка, ранившего ножом ученика в одной из школ Кисловодска. Об этом информирует управление СКР по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел 2 марта. 14-летний подросток нанес два ножевых ранения 12-летнему ученику в ходе драки. Мальчика доставили в больницу, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. После этого была инициирована проверка, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«По данному факту в отношении 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя следственного управления.

Напавшему подростку назначена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее портал iz.ru писал, что власти Удмуртии планируют организовать в школах службы примирения для разрешения конфликтов между учениками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Башкирский школьник напал с ножом на одноклассника
Госдума предложила вернуть медработников в школы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017