Службы примирения школьников появятся в Удмуртии

Школьные службы примирения будут работать в учебных заведениях Удмуртии, они помогут решать конфликты между подростками.

Развитие служб будет проводиться на базе гимназии №83 в Ижевске. В структуру смогут обратиться школьники, между которыми произошел конфликт. Специалисты помогут разрешить спор и помириться, пишет ИА «Сусанин».

На площадке по развитию школьных служб уже отрабатываются педагогические технологии медиации и оценивается их эффективность. Сейчас ведется работа по созданию площадки на базе Октябрьской школы в Завьяловском районе.