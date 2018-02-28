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Службы примирения школьников появятся в Удмуртии

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Школьные службы примирения будут работать в учебных заведениях Удмуртии, они помогут решать конфликты между подростками.

Развитие служб будет проводиться на базе гимназии №83 в Ижевске. В структуру смогут обратиться школьники, между которыми произошел конфликт. Специалисты помогут разрешить спор и помириться, пишет ИА «Сусанин».

На площадке по развитию школьных служб уже отрабатываются педагогические технологии медиации и оценивается их эффективность. Сейчас ведется работа по созданию площадки на базе Октябрьской школы в Завьяловском районе.

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