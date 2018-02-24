В Коммунарке неизвестный выстрелил в третьеклассника
Девятилетний ребенок получил ранение из неустановленного оружия. Об этом сообщает телеканал «78».
Инцидент произошел 23 февраля в городе Коммунар Ленинградской области.
Как сообщает телеканал, из травмпункта города Пушкина в полицию пришло сообщение об обращении за медпомощью третьеклассника с гематомой на подбородке.
Как выяснилось позже, примерно в 16:00 возле дома 14 по Фабричному переулку неизвестный выстрелил в школьника из неустановленного оружия.
Ребенок в этот момент был вместе со своим другом-сверстником. Второй мальчик травм не получил.
Полиция начала проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.
23 февраля также сообщалось, что в Москве в результате бытового конфликта мужчину застрелили из травматического оружия.