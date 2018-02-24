В Коммунарке неизвестный выстрелил в третьеклассника

Девятилетний ребенок получил ранение из неустановленного оружия. Об этом сообщает телеканал «78».

Инцидент произошел 23 февраля в городе Коммунар Ленинградской области.

Как сообщает телеканал, из травмпункта города Пушкина в полицию пришло сообщение об обращении за медпомощью третьеклассника с гематомой на подбородке.

Как выяснилось позже, примерно в 16:00 возле дома 14 по Фабричному переулку неизвестный выстрелил в школьника из неустановленного оружия.

Ребенок в этот момент был вместе со своим другом-сверстником. Второй мальчик травм не получил.

Полиция начала проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

23 февраля также сообщалось, что в Москве в результате бытового конфликта мужчину застрелили из травматического оружия.