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Московский пенсионер выстрелил в сына и потом застрелился сам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Пенсионер из Москвы выстрелил в своего сына, а потом застрелился сам, сообщает главк СКР по Москве.

Инцидент произошел вечером 23 февраля в квартире одного из жилых домов по улице Косинской. В ходе бытового конфликта 77-летний мужчина  несколько раз выстрелил из травматического пистолета в 52-летнего сына, а затем себе в голову. 

От полученного ранения пенсионер скончался на месте, а его сына доставили в больницу.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее портал iz.ru выяснил, как изолировать опасного соседа, пока от словесных угроз он не перешел к физическому насилию. Существует довольно четкий алгоритм решения этой проблемы, и начинать нужно с обращения в полицию.

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