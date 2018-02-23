Московский пенсионер выстрелил в сына и потом застрелился сам

Пенсионер из Москвы выстрелил в своего сына, а потом застрелился сам, сообщает главк СКР по Москве.

Инцидент произошел вечером 23 февраля в квартире одного из жилых домов по улице Косинской. В ходе бытового конфликта 77-летний мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в 52-летнего сына, а затем себе в голову.

От полученного ранения пенсионер скончался на месте, а его сына доставили в больницу.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее портал iz.ru выяснил, как изолировать опасного соседа, пока от словесных угроз он не перешел к физическому насилию. Существует довольно четкий алгоритм решения этой проблемы, и начинать нужно с обращения в полицию.