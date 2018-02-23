Мужчину застрелили из травматического пистолета в Москве
Тело мужчины, застреленного из травматического пистолета, обнаружили в квартире дома в столичном районе Вешняки.
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.
«В квартире жилого дома № 20 по улице Косинской в ходе бытового конфликта из травматического оружия застрелен мужчина», - сказал собеседник агентства.
На месте происшествия работают следователи СК РФ.
Ранее в феврале столичная полиция задержала хулигана, который в ходе дорожного конфликта на МКАД выстрелил из травматического оружия в голову своему оппоненту.