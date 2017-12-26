Нетрезвый москвич ранил из травматики гражданина Таджикистана

Пьяный москвич в Сергиево-Посадском районе области ранил из травматического оружия гражданина Таджикистана, который сделал ему замечание.

Информацию об этом распространили правоохранительные органы в понедельник, 25 декабря.

«Два гражданина Таджикистана сделали замечание шедшему по улице жителю Москвы, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Завязалась словесная перепалка, в результате чего мужчина выхватил травматическое оружие и начал стрелять в оппонентов», — цитирует сообщение ТАСС.

Один из граждан Таджикистана поступил в больницу с пулевым ранением. 49-летний житель Москвы, применивший оружие, задержан.

15 декабря портал iz.ru сообщал, что в Иркутске был задержан сотрудниками Росгвардии нетрезвый мужчина, который открыл из окна своей квартиры стрельбу из пневматической винтовки.

Мужчина открыл стрельбу из хулиганских побуждений. Ему удалось ранить собаку и повредить окно в рядом стоящем доме. Сотрудники Росгвардии вычислили квартиру, из которой велись выстрелы, и задержали злоумышленника.