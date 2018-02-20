В Москве задержан стрелявший в мужчину в дорожной ссоре хулиган

Московская полиция задержала хулигана, который в ходе дорожного конфликта выстрелил из травматического оружия в голову мужчине. Информацию об этом распространила пресс-служба столичного главка МВД во вторник, 20 февраля.

Инцидент произошел накануне, на 8-м км МКАД, тогда водитель Ford Focus ранил 44-летнего мужчину.

«В 18:00 на улице Большая Косинская оперативники задержали жителя Московской области, который был изобличен в совершенном преступлении», — цитирует «РИА Новости» полицию.

Задержанный оставлен под подписку о невыезде.

12 февраля в магазине «Дикси» в Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу по сотруднику супермаркета.

По предварительным данным, кассир-контролер сделал замечание покупателям, которые переставляли ценники на товар.

В результате между людьми завязалась ссора, во время которой один из посетителей достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в ногу 22-летнему сотруднику магазина.