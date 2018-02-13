В Санкт-Петербурге покупатель открыл стрельбу по сотруднику магазина

Мужчина открыл стрельбу по сотруднику супермаркета в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в магазине «Дикси» на набережной Фонтанки 12 февраля.

По предварительным данным, кассир-контролер сделал замечание покупателям, которые переставляли ценники на товар.

В результате между людьми завязалась ссора, во время которой один из посетителей достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в ногу 22-летнему сотруднику магазина.

Молодой человек был госпитализирован в ближайшую больницу.

Злоумышленников задержали на соседней улице при попытке скрыться на такси. У одного из них изъяли травматический пистолет GrandPower, рассказали в Росгвардии.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.