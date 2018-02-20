Житель Назрани выстрелил в мужчину, пострадавший госпитализирован

В Назрани конфликт, возникший между двумя мужчинами, перерос в стрельбу. Житель Назрани выстрелил из пистолета в 40-летнего оппонента, пострадавший доставлен в больницу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка полиции. Конфликт возник вечером в понедельник около продовольственного магазина, уточнили в правоохранительных органах.

«Потерпевший был госпитализирован в Ингушскую республиканскую клиническую больницу», — отметили в полиции. Стрелявший задержан, его доставили в полицию, где подозреваемый отдал стражам порядка пистолет, который хранил незаконно.

Проводится доследственная проверка, начато расследование.

Портал iz.ru сообщил, что в понедельник водитель устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта на МКАД.